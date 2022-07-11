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В Грузии обнаружено крупное газовое месторождение

В Грузии обнаружено крупное газовое месторождение Подтверждено наличие в Грузии месторождения природного газа в объеме 16 миллиардов кубометров.
Энергетика
11 июля 2022 г. 16:43
В Грузии обнаружено крупное газовое месторождение

Подтверждено наличие в Грузии месторождения природного газа в объеме 16 миллиардов кубометров.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил глава Государственного агентства нефти и газа страны Георгий Татишвили в интервью Business Media.

По его словам, запасы были обнаружены в скважине, пробуренной компанией Schlumberger под Тбилиси.

Татишвили отметил, что на лицензионном участке требуется горизонтальное бурение.

Глава агентства отметил, что при условии полной эксплуатации месторождения Грузия сможет полностью удовлетворить свои потребности в природном газе в течение восьми лет.

Отметим, что компания Schlumberger с 2018 года ведет поиски запасов природного газа в Грузии.

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