В Германии из-за ветра рухнули цены на электроэнергию

Ветреная погода в Германии привела к резкому росту выработки ветряных электростанций, из-за чего в последнее время стоимость электроэнергии регулярно падает ниже нуля.

Ветреная погода в Германии привела к резкому росту выработки ветряных электростанций, из-за чего в последнее время стоимость электроэнергии регулярно падает ниже нуля.

Как передает Report , об этом пишет Bloomberg.

Например, в минувшую субботу, 24 мая, отрицательный тариф продержался семь часов, дойдя до уровня минус 13,17 евро за мегаватт-час.

В среднем в мае цены были ниже нуля четыре часа в сутки, и в первую неделю июня ситуация не изменится, потому что прогноз обещает усиление ветра до максимума с февраля.

На фоне этого в мае производство электроэнергии с помощью природного газа в Германии, крупнейшем европейском энергорынке, оказалось на самом низком уровне с 2019 года.