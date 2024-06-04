В рамках открытия Бакинской энергетической недели состоится закладка фундамента трех электростанций

Сегодня в рамках открытия Бакинской Энергетической Недели состоится закладка фундамента трех электростанций, которые построит в Азербайджане компания Masdar.

Сегодня в рамках открытия Бакинской энергетической недели состоится закладка фундамента трех электростанций, которые построит в Азербайджане компания Masdar.

Об этом Report сообщила советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева.

"Общая мощность трех электростанций составит 1000 МВт. С компанией Masdar уже подписаны соответствующие договоры. Компания построит две солнечные электростанции в Биласуваре (445 МВт) и Нефтчале (315 МВт) и одну ветряную электростанцию в Гарадаге на Абшероне мощностью 240 МВт", - сказала З.Алиева.

По ее словам, суммарный объем инвестиций в эти проекты оценивается в порядка 1 млрд доллар.

Отметим, что в рамках встречи делегаций во главе с министром энергетики Парвизом Шахбазовым и министром промышленности и высоких технологий ОАЭ, председателем правления компании Masdar Султаном Ахмедом Аль-Джабером обсуждались вопросы реализации совместно с Masdar проектов "зеленой" энергетики на суше и на море, участия государственных компаний в секторе разведки и добычи обеих стран, а также сотрудничества в рамках COP29. Строительство солнечных и ветряных электростанций мощностью 1000 МВт было оценено как совместный вклад в процесс перехода двух стран к "зеленой" энергетике.

На встрече между Министерством энергетики, ОАО "Азерэнержи" и компанией Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов были подписаны "Дополнение к инвестиционному соглашению", "Договор купли-продажи электроэнергии", "Договор подключения к сети электропередачи" и "Договор аренды земли" по проектам строительства солнечных электростанций Биласувар мощностью 445 МВт, Нефтечала мощностью 315 МВт и ветровой электростанции Абшерон-Гарадаг мощностью 240 МВт.

Контракты подписали министр энергетики Парвиз Шахбазов, президент ОАО "Азерэнержи" Баба Рзаев и главный исполнительный директор компании Masdar Мухаммад Джамиль Аль-Рамахи.