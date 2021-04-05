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В Fitch считают, что цена нефти может опуститься в диапазон $50-60 за баррель

В Fitch считают, что цена нефти может опуститься в диапазон $50-60 за баррель Стоимость нефти Brent может в результате начавшейся коррекции опуститься в диапазон 50-60 долларов США за баррель, но это комфортный коридор для экспортеров нефти.
Энергетика
5 апреля 2021 г. 23:32
В Fitch считают, что цена нефти может опуститься в диапазон $50-60 за баррель

Стоимость нефти Brent может в результате начавшейся коррекции опуститься в диапазон 50-60 долларов США за баррель, но это комфортный коридор для экспортеров нефти.

Такое мнение в беседе с ТАСС высказал директор отдела корпораций агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

По его словам, резкого обвала котировок ждать не стоит:

"Нельзя исключить и того, что Brent в результате коррекции вернется в диапазон 50-60 долларов США за баррель. Этот уровень является комфортным для большинства производителей нефти, в том числе для России", - сказал он, комментируя снижение цен нефти более чем на 5% в понедельник. Вечером 5 апреля Brent резко дешевела в районе 61 доллара США за баррель.

При этом сильного обвала цен Маринченко не ждет, поскольку рынок нефти пока остается в дефиците, несмотря на решение стран ОПЕК+ нарастить поставки более чем на 2 млн баррелей в сутки в течение мая-июля 2021 года.

Напомним, что нефтеэкспортеры на встрече 1 апреля решили вопреки ожиданиям нарастить добычу нефти с мая этого года.

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Версия на азербайджанском языке “Fitch” neft qiymətlərinə dair yeni proqnozunu açıqlandı

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