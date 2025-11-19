В Финляндии закроется пятая часть заправок "дочки" российской "Лукойл"
Финский оператор автозаправочных станций (АЗС) Teboil, принадлежащий российской нефтяной компании "Лукойл" готовится закрыть все свои АЗС в стране из-за нехватки топлива на фоне санкций США.
Как передает Report, об этом сообщают западные СМИ.
Согласно информации, Teboil владеет 430 заправочными станциями в стране, что составляет примерно пятую часть от 2250 станций в целом.
"Заправочные станции будут закрываться поэтапно, по мере того как будут расходоваться запасы топлива", - цитируют СМИ заявление Teboil.
Министерство транспорта Финляндии пока не дало комментариев по этому вопросу.
