    В Финляндии закроется пятая часть заправок "дочки" российской "Лукойл"

    Энергетика
    • 19 ноября, 2025
    • 15:23
    В Финляндии закроется пятая часть заправок дочки российской Лукойл

    Финский оператор автозаправочных станций (АЗС) Teboil, принадлежащий российской нефтяной компании "Лукойл" готовится закрыть все свои АЗС в стране из-за нехватки топлива на фоне санкций США.

    Как передает Report, об этом сообщают западные СМИ.

    Согласно информации, Teboil владеет 430 заправочными станциями в стране, что составляет примерно пятую часть от 2250 станций в целом.

    "Заправочные станции будут закрываться поэтапно, по мере того как будут расходоваться запасы топлива", - цитируют СМИ заявление Teboil.

    Министерство транспорта Финляндии пока не дало комментариев по этому вопросу.

