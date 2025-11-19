İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    KİV: Finlandiyada "LUKOİL"in operatorunun 430 YDM-i mərhələli şəkildə bağlanacaq

    Energetika
    • 19 noyabr, 2025
    • 16:57
    KİV: Finlandiyada LUKOİLin operatorunun 430 YDM-i mərhələli şəkildə bağlanacaq

    Finlandiyada fəaliyyət göstərən Rusiyanın "LUKOİL" neft şirkətinə məxsus "Teboil" operatoru ölkədəki yanacaqdoldurma məntəqələrini (YDM) bağlamağa hazırlaşır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qərb KİV-i məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, operator bu addımı ABŞ-nin sanksiyaları fonunda yanacaq çatışmazlığı səbəbindən atır.

    Məlumata görə, "Teboil" ölkədə 430 yanacaqdoldurma məntəqəsinə sahibdir və bu da ümumilikdə 2250 məntəqənin təxminən beşdə birini təşkil edir.

    "Yanacaqdoldurma məntəqələri yanacaq ehtiyatları tükəndikcə mərhələli şəkildə bağlanacaq", - KİV "Teboil"in bəyanatını sitat gətirib.

    Finlandiyanın Nəqliyyat Nazirliyi məsələ ilə bağlı hələ ki şərh verməyib.

    Lukoil ABŞ Finlandiya Rusiya
    В Финляндии закроется пятая часть заправок "дочки" российской "Лукойл"

    Son xəbərlər

    18:23

    İslamiada: Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi finala yüksəlib

    Komanda
    18:16

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında III turun bir oyunu keçirilib

    Komanda
    18:15
    Foto

    Şəhər şosesində xüsusi hərəkət zolağı təşkil edilir

    İnfrastruktur
    18:14
    Foto

    Azərbaycan və Türkiyə nümayəndələri hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Hərbi
    18:04

    FIFA Malayziya Futbol Assosiasiyası ilə bağlı araşdırmalara başlayacaq

    Futbol
    18:03

    ABŞ Rusiyanın 5 fiziki və 7 hüquqi şəxsinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    17:53

    KİV: ABŞ və Rusiya tezliklə Ukrayna ilə bağlı çərçivə sazişini razılaşdıra bilər

    Digər ölkələr
    17:53

    Xorvatiya Azərbaycandan neft idxalını 14 %-ə yaxın azaldıb

    Energetika
    17:52

    Ankarada Ərdoğanla Zelenskinin görüşü başlayıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti