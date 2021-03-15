О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Европе зафиксировали суточный рекорд по производству ветровой энергии

В Европе зафиксировали суточный рекорд по производству ветровой энергии На пике производство ветровой электроэнергии достигало 122,9 ГВт
Энергетика
15 марта 2021 г. 16:18
В Европе зафиксировали суточный рекорд по производству ветровой энергии

Производство электроэнергии за счет энергии ветра 11 марта достигло рекордных 2,79 ТВт/час за сутки.

Как передает Report, об этом сообщает S&P Global Platts со ссылкой на данные WindEurope.

Это немного выше предыдущего рекорда, установленного 21 января.

По данным Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E), на пике производство ветровой электроэнергии достигало 122,9 ГВт.

Доля ветроэнергетики в спросе в минувший четверг поднялась до 28,9% с 7%, которые наблюдались 9 марта. При этом наибольшая доля была зафиксирована в Дании - 89%.

В Германии производство электроэнергии на основе ветроэлектростанций за сутки составило 1,02 ТВт/час, что является вторым по величине значением в истории.

Бельгия побила национальный рекорд. По данным оператора Elia, производство ветровой энергии в стране достигало в среднем 4,038 ГВт. При этом в Бельгии 11 марта были зафиксированы отрицательные цены на электроэнергию. В Германии и Дании цены опустились ниже нуля 12 марта.

С начала текущего года в Европе на основе энергии ветра было выработано 95,5 ТВт/час электроэнергии, что на 21 ТВт/час меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

По состоянию на конец 2020 года установленные мощности ветроэнергетики в Европе составляли 219,5 ГВт.

Производство электроэнергии на основе солнечной энергии еще больше способствует снижению цен, особенно в полдень, отмечает S&P Global Platts. Однако средние цены на электроэнергию поддерживает рекордно высокая стоимость разрешений на выбросы углерода в Европе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Другие новости из категории

НПЗ STAR входит в число самых цифровизированных компаний мира
НПЗ STAR входит в число самых цифровизированных компаний мира
15 марта 2021 г. 16:27
Туркменистан утвердил меморандум по месторождению ”Достлуг
Туркменистан утвердил меморандум по месторождению ”Достлуг"
15 марта 2021 г. 15:47
Нефть может подскочить до 100 долларов на фоне улучшения кредитного баланса
Нефть может подскочить до 100 долларов на фоне улучшения кредитного баланса
15 марта 2021 г. 14:41
Спотовая цена газа в Европе достигла максимума с 11 февраля
Спотовая цена газа в Европе достигла максимума с 11 февраля
15 марта 2021 г. 14:23
Нефть дорожает на статистике из Китая
Нефть дорожает на статистике из Китая
15 марта 2021 г. 09:02
Парламент Туркменистана ратифицировал документ о месторождении «Достлуг»
Парламент Туркменистана ратифицировал документ о месторождении «Достлуг»
14 марта 2021 г. 10:36
КМГ о буровых работах казахстанской СПБУ в азербайджанском секторе Каспия
КМГ о буровых работах казахстанской СПБУ в азербайджанском секторе Каспия
13 марта 2021 г. 12:42
Азербайджанская нефть подорожала
Азербайджанская нефть подорожала
13 марта 2021 г. 12:29
Экономист: Для Грузии выгоднее импортировать электроэнергию из Азербайджана
Экономист: Для Грузии выгоднее импортировать электроэнергию из Азербайджана
13 марта 2021 г. 11:07
Япония и Австралия начали тестовое производство водорода из бурого угля
Япония и Австралия начали тестовое производство водорода из бурого угля
12 марта 2021 г. 17:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi