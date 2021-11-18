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В Европе снизились цены фьючерсов на газ

В Европе снизились цены фьючерсов на газ Цены фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов опускались до минимальных 1 072 долларов США, что на 3,4% ниже расчетной цены накануне.
Энергетика
18 ноября 2021 г. 12:50
В Европе снизились цены фьючерсов на газ

Цены фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов опускались до минимальных 1 072 долларов США, что на 3,4% ниже расчетной цены накануне.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные площадки ICE Futures.

Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF на открытии торгов чуть превысила 1 120 долларов, затем постепенно снижалась. На 12 часов по бакинскому времени цена составляла почти 1 089 доллара.

Резко стоимость фьючерсов выросла с пятницы: за четыре торговых дня расчетная цена подскочила на 25%, до 1 110 долларов в среду.

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