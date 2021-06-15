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В этом месяце SOCAR поставил в Украину 1,5 тыс. тонн сжиженного газа

В этом месяце SOCAR поставил в Украину 1,5 тыс. тонн сжиженного газа Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и учрежденная совместно с "Роснефтью" для поставок ее продукции в Украину компания SOCAR New Energy в первые 13 дней июня поставила 3,4 тыс. тонн сжиженного углеводородного газа (СУГ).
Энергетика
15 июня 2021 г. 13:02
В этом месяце SOCAR поставил в Украину 1,5 тыс. тонн сжиженного газа

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и учрежденная совместно с "Роснефтью" для поставок ее продукции в Украину компания SOCAR New Energy в первые 13 дней июня поставила 3,4 тыс. тонн сжиженного углеводородного газа (СУГ).

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в отчете консалтинговой группы "А-95".

Сообщается, что 1,5 тыс. тонн этих объемов были поставлены для SOCAR Energy Ukraine, дочерней компании SOCAR в Украине.

Поставки автогаза за 13 дней июня составили 63 тыс. тонн, что больше объемов аналогичного периода мая на 11,6 тыс. тонн.

Импорт СУГ из России вырос в 2,5 раза и составил 27 тыс. тонн. Импорт казахстанского ресурса сократился на 11% и составил 19 тыс. тонн. Импорт из Беларуси вырос на 9% и составил 10,5 тыс. тонн.

Поставки СУГ через западную границу составили 6 тыс. тонн, показав снижение на 19%. Основными источниками поставок остаются Литва (1,96 тыс. тонн) и Польша (1,94 тыс. тонн).

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Версия на английском языке SOCAR supplied 1,500 tons of liquefied gas to Ukraine this month
Версия на азербайджанском языке Bu ay SOCAR Ukraynaya 1,5 min ton LPG tədarük edib

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