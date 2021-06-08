В этом месяце SOCAR поставила в Украину 100 тонн сжиженного газа

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и учрежденная совместно с "Роснефтью" для поставок ее продукции в Украину компания SOCAR New Energy в первые 6 дней июня поставила 1 000 тонн сжиженного углеводородного газа (СУГ)

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и учрежденная совместно с "Роснефтью" для поставок ее продукции в Украину компания SOCAR New Energy в первые 6 дней июня поставила 1 000 тонн сжиженного углеводородного газа (СУГ)

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в отчете консалтинговой группы "А-95".

Сообщается, что 100 тонн этих объемов были поставлены для SOCAR Energy Ukraine, дочерней компании SOCAR в Украине.

Поставки автогаза по импорту за 6 дней июня составили 27 тыс. тонн, что больше объемов аналогичного периода мая на 3,5 тыс. тонн.

Импорт СУГ из России вырос в три раза и составил 10,7 тыс. тонн. За это время из Казахстана в Украину было поставлено 8 тыс. тонн СУГ, что на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого месяца.

За тот же период из Беларуси в Украину было импортировано 5,2 тыс. тонн СУГ. "Белоруснефть" сохраняет темпы отгрузок и поставила за 6 дней июня 2,3 тыс. тонн. Поставки СУГ через западную границу составили 3,1 тыс. тонн, показав снижение на 19%. Основным источником стали поставки из Литвы (1,1 тыс. тонн).