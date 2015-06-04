Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ В этом году в Азербайджане планируется добыть 41 млн. тонн нефти и 30 млрд. кубометров газа. Добыча на месторождениях SOCAR прогнозируется в объеме 8,3 млн. тонн нефти и 6,5 млрд. кубометров газа. Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент SOCAR Рахман Гурбанов.

По его словам, 6,5 млн. тонн производимой SOCAR нефти будет переработано, 1,7 млн. тонн - отправлено на экспорт: "С блока месторождений АЧГ будет добыто 30,3 млн. тонн нефти и 13,8 млрд. кубометров газа, с месторождения "Шахдениз" - 2,1 млн. тонн конденсата и 9,8 млрд. кубометров газа".

В 2015 году SOCAR планирует экспортировать в Грузию 1,2 млрд. кубометров газа и поставить "Азерэнержи" 4,85 млрд. кубометров газа.

Р.Гурбанов сообщил, что в Россию экспортировано 200 млн. кубометров газа. В прошлом году газ также был отправлен в Турцию и Грузию: "В прошлом году Турции было продано 5,9 млрд. кубометров газа с "Шахдениз", в Грузию - 0,7 млрд. кубометров. Остальная часть газа с "Шахдениз" направлена на внутренние нужды республики. В Грузию также продано 1,2 млрд. кубометров газа с других месторождений".

Представитель SOCAR подчеркнул, что в этом году 2,6 млрд. кубометров газа с месторождения будут переданы Азербайджану, 6,3 млрд. кубометров - Турции, 0,74 млрд. кубометров - Грузии: "Также 3,1 млрд. кубометров газа с блока АЧГ будут переданы Азербайджану, 9,2 млрд. кубометров - нагнетены в пласты для поддержания давления".