О нас
Report Georgia
Аудио новости

В этом году в Азербайджане добыто 20,1 млн тонн нефти

В этом году в Азербайджане добыто 20,1 млн тонн нефти За январь-июль этого года в Азербайджане было добыто около 20,1 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).
Энергетика
24 августа 2021 г. 10:47
В этом году в Азербайджане добыто 20,1 млн тонн нефти

За январь-июль этого года в Азербайджане было добыто около 20,1 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Министерства энергетики по добыче нефти и газа в стране.

Согласно информации, добыча нефти и конденсата по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 522,2 тыс. тонн.

На долю морского блока "Азери-Чираг-Гюнешли", разрабатываемого консорциумом компаний во главе с британской BP, пришлось 13,3 млн тонн добытой нефти, на долю газоконденсатного месторождения "Шахдениз" - 2,2 млн тонн конденсата.

Добыча жидких углеводородов Государственной нефтяной компанией (SOCAR) составила 4,6 млн тонн.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan produces 20.1 million tons of oil this year 
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda 20,1 milyon ton neft hasil edilib

Экслюзивные новости

Минздрав: За компенсацией за побочные эффекты вакцины от COVID-19 никто не обращался
Минздрав: За компенсацией за побочные эффекты вакцины от COVID-19 никто не обращался
23 августа 2021 г. 16:47
Экс-главу Агстафинской ИВ исключили из ПЕА
Экс-главу Агстафинской ИВ исключили из ПЕА
21 августа 2021 г. 15:24
За последние 9 лет из Украины депортированы около 10 тыс. граждан Азербайджана
За последние 9 лет из Украины депортированы около 10 тыс. граждан Азербайджана
21 августа 2021 г. 13:35
Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства
Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства
21 августа 2021 г. 11:05
Турецкий министр прокомментировал случаи нарушения режима прекращения огня Арменией
Турецкий министр прокомментировал случаи нарушения режима прекращения огня Арменией
20 августа 2021 г. 17:56
Хулуси Акар: Ни у кого не должно быть сомнений, что мы продолжим поддерживать Азербайджан до последнего
Хулуси Акар: Ни у кого не должно быть сомнений, что мы продолжим поддерживать Азербайджан до последнего
20 августа 2021 г. 17:47
В Азербайджане откажутся от магнитной полосы на платежных картах?
В Азербайджане откажутся от магнитной полосы на платежных картах?
20 августа 2021 г. 17:40
Представитель МВД: Фактов производства метамфетамина в Азербайджане не установлено
Представитель МВД: Фактов производства метамфетамина в Азербайджане не установлено
20 августа 2021 г. 17:05
Главный инфекционист: Наблюдается четвертая вспышка коронавируса
ФотоГлавный инфекционист: Наблюдается четвертая вспышка коронавируса
20 августа 2021 г. 16:26
Председатель комитета Верховной Рады: Восстановление территориальной целостности Азербайджана открывает дорогу динамичному развитию
Председатель комитета Верховной Рады: Восстановление территориальной целостности Азербайджана открывает дорогу динамичному развитию
19 августа 2021 г. 16:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi