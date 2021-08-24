В этом году в Азербайджане добыто 20,1 млн тонн нефти

За январь-июль этого года в Азербайджане было добыто около 20,1 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).

За январь-июль этого года в Азербайджане было добыто около 20,1 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Министерства энергетики по добыче нефти и газа в стране.

Согласно информации, добыча нефти и конденсата по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 522,2 тыс. тонн.

На долю морского блока "Азери-Чираг-Гюнешли", разрабатываемого консорциумом компаний во главе с британской BP, пришлось 13,3 млн тонн добытой нефти, на долю газоконденсатного месторождения "Шахдениз" - 2,2 млн тонн конденсата.

Добыча жидких углеводородов Государственной нефтяной компанией (SOCAR) составила 4,6 млн тонн.