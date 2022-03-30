В этом году SOCAR увеличила объемы переработки нефти более чем на 11%

В этом году SOCAR увеличила объемы переработки нефти более чем на 11%

За первые два месяца этого года государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) было переработано 1,044 миллиона тонн нефти.

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За первые два месяца этого года государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) было переработано 1,044 миллиона тонн нефти. Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в январе-феврале 2021 года рост составил 11,3%. Напомним, что в январе-феврале прошлого года было переработано 937,9 тыс. тонн нефти. За это время объем нефтяного битума, полученного из нефти, перерабатываемой SOCAR, увеличился на 64,3%, технического бутана - на 59%, печного мазута - в 8,1 раза. В январе-феврале 2022 года производство автомобильного бензина АИ-92 увеличилось на 51,2 %, топлива для реактивных двигателей - на 41,7 %, технического пропана - на 47,9%. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке SOCAR refines over 1 million tons of oil this year