В этом году SOCAR увеличила объемы переработки нефти более чем на 11%

За первые два месяца этого года государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) было переработано 1,044 миллиона тонн нефти.
Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в январе-феврале 2021 года рост составил 11,3%.
Напомним, что в январе-феврале прошлого года было переработано 937,9 тыс. тонн нефти.
За это время объем нефтяного битума, полученного из нефти, перерабатываемой SOCAR, увеличился на 64,3%, технического бутана - на 59%, печного мазута - в 8,1 раза.
В январе-феврале 2022 года производство автомобильного бензина АИ-92 увеличилось на 51,2 %, топлива для реактивных двигателей - на 41,7 %, технического пропана - на 47,9%.