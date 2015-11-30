​В этом году с блока месторождений АЧГ добыто 24 млн. тонн нефти

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ За январь-сентябрь текущего года с расположенного в азербайджанском секторе Каспия блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" добыто 175 млн. баррелей или 24 млн. тонн нефти.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете оператора блока месторождений - компании BP-Azerbaijan.

Отмечено, что за отчетный период среднесуточная добыча нефти с платформ "Чираг" (54 тыс. баррелей), "Центральный Азери" (156 тыс.), "Западный Азери" (110 тыс.), "Восточный Азери" (72 тыс.), "Глубоководный Гюнешли" (141 тыс.) и "Западный Чираг" (107 тыс.) в целом составила 640 тыс. баррелей.

Объем добытой сырой нефти за 9 месяцев этого года сократился на 0,83% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

К концу третьего квартала на АЧГ в целом эксплуатировалось 88 нефтяных, 42 газовых и водных инжекторных скважин.

Отметим, что участниками проекта АЧГ являются компании BP (оператор – 35,8%), SOCAR (11,6%), Chevron (11,3%), Inpex (11%), Statoil (8,6%), ExxonMobil (8%), TPAO (6,8%), Itochu (4,3%), ONGC Videsh Ltd. (2,7%).