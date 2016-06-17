​В этом году по BTC транспортировано 2 млн. тонн транзитной нефти

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ За январь-май этого года по магистральным нефтепроводам Азербайджана транспортировано 18 405,2 тыс. тонн нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 5% меньше аналогичного периода прошлого года.

Из общего объема транспортируемой нефти 80,1% приходится на экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC). Так, за отчетный период по данному трубопроводу транспортировано 14 746,7 тыс. тонн нефти, что на 1,3% меньше аналогичного показателя за 2015 год.

За этот период по BTC транспортировано 2,0 млн. тонн (на 33% меньше) транзитной нефти.