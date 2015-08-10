​В этом году на проект "Азери-Чираг-Гюнешли" потрачено 1,3 млрд. долларов

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В первом полугодии текущего года операционные расходы на проект "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) составили 359 млн. долларов, капитальные расходы - 949 млн. долларов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете оператора проекта - компании BP-Azerbaijan.

Согласно отчету, в первом полугодии добыча на АЧГ оставалась стабильной. Общий объем добычи с АЧГ составил 641 тыс. баррелей ежесуточно или 116 млн. баррелей, то есть приблизительно 16 млн. тонн.

Добыча с платформы "Чираг" составила 55 тыс., "Центральный Азери" - 157 тыс., "Западный Азери" - 107 тыс., "Восточный Азери" - 71 тыс., "Глубоководный Гюнешли" - 145 тыс. и "Западный Чираг" - 106 тыс. баррелей.

В мае BP-Azerbaijan в рамках запланированной программы приостановил работу платформы "Западный Азери" на 22 дня.

К концу первого полугодия на АЧГ эксплуатировалось 87 нефтедобывающих скважин и 40 газовых и водных инжекторов.

В отчете говорится, что в первом полугодии 2015 года на АЧГ пробурено 9 нефтедобывающих скважин и 1 водонагнетательная скважина.

За отчетный период среднесуточный объем переданного Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в основном на Сангачальский терминал и через Нефтяные камни попутного газа составляет 11,4 кубометров, в целом же, передано 2,1 млрд. кубометров. Остальная часть попутного газа закачана обратно в коллектор для поддержания давления.

Отметим, что долевое участие компаний в проекте АЧГ распределено следующим образом: BP - 35,8% (оператор), SOCAR (11,6%), Chevron – 11,3%, Inpex – 11%, Statoil - 8,6%, Exxon Mobil - 8%, TPAO - 6,8%, Itochu - 4,3% и OVL- 2,7%.