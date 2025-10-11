В Джульфе возникнут локальные перебои с подачей электроэнергии
Энергетика
- 11 октября, 2025
- 21:21
В ряде сел Джульфинского района будут перебои с подачей электроэнергии.
Как сообщает местное бюро Report, в рамках работ, предусмотренных в "Концепции электроэнергетики" Нахчыванской АР, будут отключены 10 кВ-ные воздушные линии № 2 и № 5, питающиеся от 132/110/10 кВ-ной подстанции "Джульфа".
Ограничения будут в силе 13 октября с 09:00 до 10:00 и охватят села Дизе, Гюлистан, а также часть села Яйджи Джульфинского района.
