Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести

    В Джульфе возникнут локальные перебои с подачей электроэнергии

    Энергетика
    • 11 октября, 2025
    • 21:21
    В Джульфе возникнут локальные перебои с подачей электроэнергии

    В ряде сел Джульфинского района будут перебои с подачей электроэнергии.

    Как сообщает местное бюро Report, в рамках работ, предусмотренных в "Концепции электроэнергетики" Нахчыванской АР, будут отключены 10 кВ-ные воздушные линии № 2 и № 5, питающиеся от 132/110/10 кВ-ной подстанции "Джульфа".

    Ограничения будут в силе 13 октября с 09:00 до 10:00 и охватят села Дизе, Гюлистан, а также часть села Яйджи Джульфинского района.

    Джульфинский район перебои с электричеством
    Culfa rayonunun bəzi kəndlərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq

    Последние новости

    21:47

    СМИ: Президент Мадагаскара покинул столицу на фоне протестов

    Другие страны
    21:42

    В Товузе трех детей госпитализировали с симптомами пищевого отравления

    Здоровье
    21:35

    В Мексике число погибших из-за наводнений достигло 37 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    21:34

    СМИ: В ХАМАС исключили разоружение в рамках плана Трампа по Газе

    Другие страны
    21:21

    В Джульфе возникнут локальные перебои с подачей электроэнергии

    Энергетика
    21:19

    При ударах ВС РФ по Украине погибли еще пять человек

    Другие страны
    21:09

    В Бельгии не исключили размещение военных в Брюсселе к концу года

    Другие страны
    20:54

    Более полумиллиона человек вернулись в Газу после прекращения огня

    Другие страны
    20:36

    В ФРГ из-за стрельбы на площади пострадали несколько человек

    Другие страны
    Лента новостей