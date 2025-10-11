Culfa rayonunun bəzi kəndlərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq
Energetika
- 11 oktyabr, 2025
- 21:11
Culfa rayonunun bəzi kəndlərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, "Azərenerji" ASC-nin təsdiq etdiyi Naxçıvan Muxtar Respublikasının "Elektroenergetika konsepsiyası" üzrə 2025-ci ildə nəzərdə tutulan işlər çərçivəsində yeni tikilən 132 kV-luq "Culfa" elektrik verilişi xəttinin məftilinin çəkilməsi zamanı təhlükəsizlik tədbirləri məqsədilə 132/110/10 kilovoltluq "Culfa" yarımstansiyasından qidalanan 2 və 5 saylı 10 kilovoltluq hava elektrik verilişi xətləri razılaşdırılmış sifarişə əsasən açılacaq.
Bununla əlaqədar Culfa rayonunun Dizə, Gülüstan kəndlərində və Yaycı kəndinin bir hissəsində 13 oktyabr tarixində saat 09:00-dan 10:00-a qədər fasilə yaranacaq.
Son xəbərlər
21:23
Atəşkəsdən sonra yarım milyondan çox insan Qəzzaya qayıdıbDigər ölkələr
21:20
Tovuzda üç uşaq qidadan zəhərlənib - YENİLƏNİRSağlamlıq
21:14
Brüssel küçələrində hərbi patrullar yerləşdirilə bilərDigər ölkələr
21:11
Culfa rayonunun bəzi kəndlərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaqEnergetika
21:10
KİV: İsrail kəşfiyyatı Qəzzada Sinvarın hücum planları olan qeydləri tapıbDigər ölkələr
21:04
Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sabah" NTD-ni məğlub edibKomanda
20:50
Almaniyada meydanda baş verən atışmada bir neçə nəfər yaralanıbDigər ölkələr
20:47
ATƏT nümayəndəsi Gürcüstanda 4 oktyabr hadisələrini pisləyibRegion
20:33