İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    Culfa rayonunun bəzi kəndlərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq

    Energetika
    • 11 oktyabr, 2025
    • 21:11
    Culfa rayonunun bəzi kəndlərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq

    Culfa rayonunun bəzi kəndlərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, "Azərenerji" ASC-nin təsdiq etdiyi Naxçıvan Muxtar Respublikasının "Elektroenergetika konsepsiyası" üzrə 2025-ci ildə nəzərdə tutulan işlər çərçivəsində yeni tikilən 132 kV-luq "Culfa" elektrik verilişi xəttinin məftilinin çəkilməsi zamanı təhlükəsizlik tədbirləri məqsədilə 132/110/10 kilovoltluq "Culfa" yarımstansiyasından qidalanan 2 və 5 saylı 10 kilovoltluq hava elektrik verilişi xətləri razılaşdırılmış sifarişə əsasən açılacaq.

    Bununla əlaqədar Culfa rayonunun Dizə, Gülüstan kəndlərində və Yaycı kəndinin bir hissəsində 13 oktyabr tarixində saat 09:00-dan 10:00-a qədər fasilə yaranacaq.

    Culfa elektrik enerjisi
    В Джульфе возникнут локальные перебои с подачей электроэнергии

    Son xəbərlər

    21:23

    Atəşkəsdən sonra yarım milyondan çox insan Qəzzaya qayıdıb

    Digər ölkələr
    21:20

    Tovuzda üç uşaq qidadan zəhərlənib - YENİLƏNİR

    Sağlamlıq
    21:14

    Brüssel küçələrində hərbi patrullar yerləşdirilə bilər

    Digər ölkələr
    21:11

    Culfa rayonunun bəzi kəndlərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq

    Energetika
    21:10

    KİV: İsrail kəşfiyyatı Qəzzada Sinvarın hücum planları olan qeydləri tapıb

    Digər ölkələr
    21:04

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sabah" NTD-ni məğlub edib

    Komanda
    20:50

    Almaniyada meydanda baş verən atışmada bir neçə nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    20:47

    ATƏT nümayəndəsi Gürcüstanda 4 oktyabr hadisələrini pisləyib

    Region
    20:33

    Ukrayna Rusiya və KXDR-dən olan şirkətlərə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti