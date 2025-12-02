Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В Джебраиле завершены работы на новопостроенной подстанции для СЭС "Шафаг"

    Энергетика
    • 02 декабря, 2025
    • 11:35
    В Джебраиле завершены работы на новопостроенной подстанции для СЭС Шафаг

    В Джебраильском районе Азербайджана работы по строительству новой подстанции 330/33 кВ и двухцепной линии электропередачи 330 кВ протяженностью 7,5 км полностью завершены.

    Как сообщили Report в ОАО "Азерэнержи", инфраструктура создана в рамках соглашения о сотрудничестве между компанией BP и "Азерэнержи" для подключения солнечной электростанции (СЭС) "Шафаг" к энергосистеме Азербайджана.

    "Производимая на СЭС "Шафаг" электроэнергия будет передаваться в рамках "Механизма виртуальной передачи энергии" (VPTA) на энергоузел "Джебраил" 330 кВ, откуда - в энергосистему. Аналогичный объем энергии будет направляться на Сангачальский терминал",- говорится в сообщении.

    Согласно информации, проект направлен на поддержку государственно-частного партнерства, сокращение выбросов углерода, экономию природного газа и увеличение доли возобновляемых источников энергии. Реализация этих мероприятий внесет существенный вклад в "зелёный" энергетический переход и энергетическую безопасность страны.

    "Работы на новой подстанции "Джебраил" завершены. После завершения строительства и ввода в эксплуатацию солнечной электростанции "Шафаг" начнется передача произведенной "зелёной энергии"", - говорится в сообщении.

    Отметим, что СЭС "Шафаг" мощностью 240 МВт, строящаяся компанией BP, является первой промышленной солнечной электростанцией на освобожденных территориях и крупнейшим проектом с прямыми иностранными инвестициями в регионе.

    Джебраил СЭС подстанция энергосистема энергетический узел ЛЭП
    "AzərEnerji": "Cəbrayılda yeni tikilən 330 kV-luq yarımstansiyada işlər tamamlanıb"
    Лента новостей