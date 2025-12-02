İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    "AzərEnerji": "Cəbrayılda yeni tikilən 330 kV-luq yarımstansiyada işlər tamamlanıb"

    Energetika
    • 02 dekabr, 2025
    • 10:31
    AzərEnerji: Cəbrayılda yeni tikilən 330 kV-luq yarımstansiyada işlər tamamlanıb

    BP şirkəti ilə "AzərEnerji" ASC arasında əməkdaşlıq sazişinə uyğun olaraq, "Şəfəq" Günəş Elektrik Stansiyasının enerjisistemə qoşulması üçün Cəbrayılda 330/33 kilovoltluq yeni yarımstansiya və 7,5 km məsafədə 330 kilovoltluq ikidövrəli yüksək gərginlikli ötürmə xətti çəkilib.

    Bu barədə "Report"a "AzərEnerji" ASC-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, layihələrin əsas məqsədi, dövlət-özəl tərəfdaşlığına dəstək, karbon emissiyalarının azaldılması, təbii qaza qənaət olunması və bərpa olunan enerji mənbələrinin payının artırılmasıdır. Bu layihələr Azərbaycanın "yaşıl enerji" keçidinə və enerji təhlükəsizliyinə mühüm töhfə verəcək. Stansiyada istehsal olunan elektrik enerjisinin "Virtual Enerji Ötürülməsi Mexanizmi" (VPTA) çərçivəsində 330 kV-luq "Cəbrayıl" Enerji Qovşağına, oradan isə enerjisistemə ötürülməsi və eyni miqdarda enerjinin Səngəçal terminalına verilməsi nəzərdə tutulur.

    Yeni tikilən "Cəbrayıl" yarımstansiyasında işlər yekunlaşıb və "Şəfəq" Günəş Elektrik Stansiyası tikilərək istismara verildikdən sonra istehsal olunan "yaşıl enerji"nin ötürülməsinə başlanılacaq.

    Qeyd edək ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə ilk sənaye miqyaslı günəş elektrik stansiyası və ən böyük, birbaşa xarici investisiya layihəsi olaraq BP şirkəti tərəfindən Cəbrayıl rayonunda tikilən 240 meqavatlıq "Şəfəq" Günəş Elektrik Stansiyasının enerjisistemə inteqrasiyası üçün Azərbaycan dövləti tərəfindən irihəcmli işlər həyata keçirilir.

    “Azərenerji” ASC “Şəfəq” Günəş Elektrik Stansiyası Cəbrayıl

