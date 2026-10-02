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    В двух районах Баку временно приостановят подачу газа

    Энергетика
    • 02 октября, 2026
    • 08:33
    В двух районах Баку временно приостановят подачу газа

    Сегодня, 2 октября, с 10:00 до завершения ремонтно-монтажных работ и устранения утечки газа на некоторых территориях Хатаинского и Сураханского районов Баку будет временно приостановлено газоснабжение.

    Как сообщает Report со ссылкой на производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), в Хатаинском районе подача газа будет прекращена на улице А.Саххата.

    В поселке Бюльбюля Сураханского района газоснабжение будет приостановлено на улицах Низами, А.Алекперова, М.А.Сабира, М.Байдамирова, Н.Нариманова, Ч.Назарова, Мянбя, М.Абдуллаева и С.Бахлулзаде.

    Уточнить временный характер отключения

    ПО Азеригаз Приостановка газоснабжения
    Bakının iki rayonunda qaz olmayacaq
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