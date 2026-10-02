В двух районах Баку временно приостановят подачу газа
Энергетика
- 02 октября, 2026
- 08:33
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Сегодня, 2 октября, с 10:00 до завершения ремонтно-монтажных работ и устранения утечки газа на некоторых территориях Хатаинского и Сураханского районов Баку будет временно приостановлено газоснабжение.
Как сообщает Report со ссылкой на производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), в Хатаинском районе подача газа будет прекращена на улице А.Саххата.
В поселке Бюльбюля Сураханского района газоснабжение будет приостановлено на улицах Низами, А.Алекперова, М.А.Сабира, М.Байдамирова, Н.Нариманова, Ч.Назарова, Мянбя, М.Абдуллаева и С.Бахлулзаде.
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