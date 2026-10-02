İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Bakının iki rayonunda qaz olmayacaq

    Energetika
    • 02 oktyabr, 2026
    • 08:27
    Bakının iki rayonunda qaz olmayacaq

    Təmir-quraşdırma və qaz sızmasının aradan qaldırılması işləri ilə əlaqədar bu gün, oktyabrın 2-də saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək paytaxtın Xətai və Suraxanı rayonlarının bəzi ərazilərində qaz təchizatında qısamüddətli fasilə yaranacaq.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, Xətai rayonunda A. Səhhət küçəsinin, Suraxanı rayonunun Bülbülə qəsəbəsində isə Nizami, Ə. Ələkbərov, M. Ə. Sabir, M. Bəydəmirov, N. Nərimanov, Ç. Nəzərov, Mənbə, M. Abdullayev və S. Bəhlulzadə küçələrinin qaz təchizatı dayandırılacaq.

    Azəriqaz İB Xətai rayonu Bakı şəhəri
    В двух районах Баку временно приостановят подачу газа
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    04:57

    Arda Güler İtaliya ilə matçda oynamayacaq

    Futbol
    04:24

    UKMTO: Oman sahillərində neft tankerinə hücum edilib

    Digər ölkələr
    04:21

    "Yonhap": Şərq dənizi istiqamətində raket buraxıb

    Digər ölkələr
    03:46

    Tramp: ABŞ dizel yanacağının ixracına qadağa qoymayacaq

    Digər ölkələr
    03:28

    "Bloomberg": Pentaqon hərbi kibermütəxəssislərin maaşını azaldacaq

    Digər ölkələr
    02:56

    BVF Boliviya üçün 36 aylıq genişləndirilmiş maliyyələşdirmə mexanizmini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    02:17

    Bu gün Türk Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Günüdür

    Xarici siyasət
    01:52

    Rusiyada məhbus qatarda konvoy əməkdaşını güllələyib

    Region
    01:18

    Azərbaycan və Serbiya arasında strateji münasibətlərin inkişafı müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti