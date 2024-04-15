О нас

В двух районах Баку будут перебои в подаче газа

В двух районах Баку будут перебои в подаче газа В двух районах Баку завтра возникнут перебои в газоснабжении.
Энергетика
15 апреля 2024 г. 20:42
В двух районах Баку будут перебои в подаче газа

В двух районах Баку завтра возникнут перебои в газоснабжении.

Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз".

16 апреля с 10:00 часов будет прекращена подача газа в связи с подключением жилого дома № 48 по улице Сулеймана Багирова в Пираллахинском районе к газовой линии и с 09:30 в связи с ремонтными работами в Бинагадинском районе по улице Мелика Асланова в поселке Биладжары.

В связи с данными работами возникнут перебои в газоснабжении улиц Сулеймана Багирова, Самеда Вургуна и 39\40 кварталов в Хазарском районе, а также улицы Мелика Асланова в поселке Биладжары Бинагадинского района.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakının iki rayonunda qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq

Экслюзивные новости

Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
15 апреля 2024 г. 15:03
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
10 апреля 2024 г. 12:48
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
9 апреля 2024 г. 14:32
Азеркосмос: Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
"Азеркосмос": Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
8 апреля 2024 г. 15:56
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
6 апреля 2024 г. 17:29
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
6 апреля 2024 г. 12:59
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
5 апреля 2024 г. 13:36
Министр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
ФотоМинистр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
4 апреля 2024 г. 10:15
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
3 апреля 2024 г. 11:52
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
29 марта 2024 г. 17:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi