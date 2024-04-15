В двух районах Баку будут перебои в подаче газа

В двух районах Баку завтра возникнут перебои в газоснабжении.

В двух районах Баку завтра возникнут перебои в газоснабжении.

Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз".

16 апреля с 10:00 часов будет прекращена подача газа в связи с подключением жилого дома № 48 по улице Сулеймана Багирова в Пираллахинском районе к газовой линии и с 09:30 в связи с ремонтными работами в Бинагадинском районе по улице Мелика Асланова в поселке Биладжары.

В связи с данными работами возникнут перебои в газоснабжении улиц Сулеймана Багирова, Самеда Вургуна и 39\40 кварталов в Хазарском районе, а также улицы Мелика Асланова в поселке Биладжары Бинагадинского района.