В двух районах Баку будут локальные перебои в газоснабжении
Энергетика
- 28 августа, 2025
- 22:23
В двух районах Баку из-за ремонтно-монтажных работ будут локальные перебои в газоснабжении.
Об этом Report сообщает со ссылкой на ПО "Азеригаз".
Согласно информации, ограничения будут введены в пятницу с 10:00 до завершения работ.
Перебои, в частности, будут наблюдаться в поселке Кюрдаханы, жилых массивах "Ени Сахе" и "Бадамлыг" поселка Забрат в Сабунчинском районе и части поселка Локбатан в Гарадагском районе столицы.
