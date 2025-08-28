Bakının iki rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq
Energetika
- 28 avqust, 2025
- 22:04
Bakının iki rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı "Azəriqaz" İB məlumat yayıb.
Bildirilir ki, görüləcək təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar 29.08.2025-ci il saat 10:00-dan etibarən Sabunçu və Qaradağ rayonlarının bəzi ərazilərinin qaz təchizatı dayandırılacaq.
Təmir işləri aparılan müddətdə Kürdəxanı qəsəbəsinin, Zabrat qəsəbəsinin Yeni Sahə və Badamlıq yaşayış massivlərinin və Lökbatan qəsəbəsinin bir hissəsinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.
