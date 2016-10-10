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    В центрах "Асан хидмет" нашли свое решение 6 549 обращений в связи с SOCAR

    Азеригаз продолжит деятельность в этом направлении

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В сентябре этого года в Центры "Асан хидмет" №1, 2, 3, 4 и 5 Баку, а также Бардинского, Сабирабадского, Масаллинского, Габалинского районов и Гянджи поступило в целом 6 549 обращений в связи со сферами обслуживания Госнефтекомании Азербайджана (SOCAR).

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, нашли свое решение все обращения, касающиеся оказания услуг абонентам, оснащенным смарт-счетчиками, получения информации от соответствующих структур ПО "Азеригаз", а также выдачи технических условий в связи с газификацией.

    ПО "Азеригаз" продолжит деятельность в этом направлении, заявили в компании. 

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