​В Бухаресте прошла презентация нового лого SOCAR

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Бухаресте по инициативе посольства Азербайджана в Румынии и действующей в этой стране диаспорной организации состоялась церемония представления нового лого SOCAR. Здесь также отметили праздник Новруз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе SOCAR. На мероприятии, прошедшем при поддержке SOCAR, участвовали представители румынского государства и правительства, члены парламента, послы тюркоязычных стран, бизнесмены, партнеры SOCAR, члены азербайджанской диаспоры, студенты.

Посол Азербайджана в Румынии Фарид Абдинбеков и руководитель диаспорной организации Игбал Гаджиев поздравили гостей по случаю праздника Новруз.

Здесь также продемонстрировали фильмы, связанные с I Европейскими играми "Баку-2015" и новым лого SOCAR. Поприветствовавший гостей президент Национального олимпийского комитета Румынии Алин Петраке поздравил азербайджанский народ с праздником и выразил уверенность, что Европейские игры пройдут на высоком уровне.

Руководитель румынского представительства SOCAR Гамза Керимов представил участникам мероприятия новое лого компании.

Мероприятие продолжилось выступлениями мастеров искусств.

В канун праздника Новруз сотрудники SOCAR посетили мемориальное тюркское кладбище в Бухаресте, минутой молчания почтили память шехидов, от имени румынского представительства SOCAR возложили венок к установленному здесь памятнику, и приняли участие на мероприятии, посвященном 100-летию победы при Чанаккале.

Посол Турции в Румынии Осман Корай Эрташ проинформировал присутствующих об историческом значении битвы при Чанаккале.