российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+
    российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+

    Азербайджан и Аргентина подписали протокол о торгово-экономическом сотрудничестве

    Энергетика
    • 07 сентября, 2025
    • 20:16
    Азербайджан и Аргентина подписали протокол о торгово-экономическом сотрудничестве

    В аргентинской столице Буэнос-Айресе подписан протокол о торгово-экономическом сотрудничестве между Азербайджаном и Аргентиной.

    Об этом Report сообщили в азербайджанском посольстве в латиноамериканской стране.

    Согласно информации, документ был подписан по итогам второго заседания Совместной рабочей группы по экономическому и торговому сотрудничеству между Азербайджаном и Аргентиной. Азербайджанскую делегацию возглавил первый заместитель министра экономики Эльнура Алиева, аргентинскую - секретарь по международным экономическим отношениям Фернандо Брун.

    На заседании обсуждались экономическое и торговое сотрудничество между двумя странами, а также укрепление взаимодействия в таких секторах, как промышленность, энергетика, здравоохранение, туризм и цифровые технологии.

    В рамках визита замминистра Э. Алиев в Аргентину также состоялись встречи в Министерстве экономики этой страны и нефтегазовой компании YPF, которая является крупнейшей энергетической компанией республики.

    Азербайджан Аргентина торгово-экономические связи Протокол о намерениях экономическое сотрудничество
    Azərbaycanla Argentina arasında iqtisadi əməkdaşlığa dair protokol imzalanıb

    Последние новости

    20:57

    Трамп заявил, что готов ввести новые санкции против России

    Другие страны
    20:36

    В Агдаше перевернулся автомобиль, водитель скончался

    Происшествия
    20:16

    Азербайджан и Аргентина подписали протокол о торгово-экономическом сотрудничестве

    Энергетика
    20:09

    Al Jazeera: В течение дня в Газе погибло по меньшей мере 46 человек

    Другие страны
    19:56

    Астана, Бишкек и Ташкент договорились о водно-энергетическом балансе до 2026 года

    В регионе
    19:43
    Фото

    Озеро Урмия полностью высохло

    В регионе
    19:28

    Началось последнее лунное затмение этого года

    Наука и образование
    19:13

    Германия намерена к 2029 году подготовиться к возможной войне с Россией

    Другие страны
    19:04

    В тяжелом ДТП в Узбекистане погибли семеро, пострадали девять человек

    Другие страны
    Лента новостей