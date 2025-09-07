Азербайджан и Аргентина подписали протокол о торгово-экономическом сотрудничестве

В аргентинской столице Буэнос-Айресе подписан протокол о торгово-экономическом сотрудничестве между Азербайджаном и Аргентиной.

Об этом Report сообщили в азербайджанском посольстве в латиноамериканской стране.

Согласно информации, документ был подписан по итогам второго заседания Совместной рабочей группы по экономическому и торговому сотрудничеству между Азербайджаном и Аргентиной. Азербайджанскую делегацию возглавил первый заместитель министра экономики Эльнура Алиева, аргентинскую - секретарь по международным экономическим отношениям Фернандо Брун.

На заседании обсуждались экономическое и торговое сотрудничество между двумя странами, а также укрепление взаимодействия в таких секторах, как промышленность, энергетика, здравоохранение, туризм и цифровые технологии.

В рамках визита замминистра Э. Алиев в Аргентину также состоялись встречи в Министерстве экономики этой страны и нефтегазовой компании YPF, которая является крупнейшей энергетической компанией республики.