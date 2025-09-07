İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Azərbaycanla Argentina arasında iqtisadi əməkdaşlığa dair protokol imzalanıb

    Xarici siyasət
    • 07 sentyabr, 2025
    • 20:29
    Buenos-Ayresdə Azərbaycanla Argentina arasında ticarət və iqtisadi əməkdaşlıq üzrə protokol imzalanıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycanın Latın Amerikası ölkəsindəki səfirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, sənəd Azərbaycan və Argentina arasında Ticarət və İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Birgə İşçi Qrupunun 2-ci iclasının yekunlarına əsasən imzalanıb. Azərbaycan nümayəndə heyətinə iqtisadiyyat nazirinin birinci müavini Elnur Əliyev, Argentina tərəfinə isə beynəlxalq iqtisadi əlaqələr üzrə katib Fernando Brun rəhbərlik edib.

    İclasda iki ölkə arasında iqtisadi və ticarət əməkdaşlığı, həmçinin sənaye, energetika, səhiyyə, turizm və rəqəmsal texnologiyalar kimi sahələrdə qarşılıqlı fəaliyyətin gücləndirilməsi məsələləri müzakirə olunub.

    E. Əliyevin Argentina səfəri çərçivəsində bu ölkənin İqtisadiyyat Nazirliyində və ən iri enerji şirkəti olan YPF-də görüşlər də keçirilib.

    Argentina ticarət iqtisadiyyat protokol
