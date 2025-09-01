    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган

    В Билясуваре около 900 абонентов останутся без газа

    Энергетика
    • 01 сентября, 2025
    • 10:40
    В Билясуваре около 900 абонентов останутся без газа

    В Билясуварском районе 2 сентября будут перебои в газоснабжении.

    Как сообщает муганское бюро Report, в связи с обновлением газового регулятора в селе Багбанлар 2 сентября с 10:00 и до завершения работ будет приостановлено газоснабжение 854 абонентов данного населенного пункта.

    Азеригаз   ремонтные работы   газоснабжение   перебои   газовые абоненты  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Sabah Biləsuvarda 900-ə yaxın abonentin qazı kəsiləcək

    Последние новости

    11:24

    TƏBİB: Состояние ребенка, подвергшегося домашнему насилию в Агдаме, остается тяжелым

    Происшествия
    11:19

    Верховный комиссар ООН по делам беженцев призвал мировое сообщество помочь Афганистану

    Другие страны
    11:11

    Ильхам Алиев поздравил президента Словакии

    Внешняя политика
    11:11

    AzerGold увеличил в первом полугодии прибыль почти в 32 раза

    Финансы
    11:08

    Президент Азербайджана поздравил главу Узбекистана

    Внешняя политика
    11:07

    В Азербайджане впервые проходит молодежная конференция ООН по изменению климата

    Наука и образование
    10:46

    Страны ШОС учредят Банк развития организации

    Другие страны
    10:43

    В Пакистане разбился вертолет

    Другие страны
    10:41

    Председательство в ШОС переходит к Кыргызстану

    Другие страны
    Лента новостей