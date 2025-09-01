В Билясуваре около 900 абонентов останутся без газа

В Билясуварском районе 2 сентября будут перебои в газоснабжении.

Как сообщает муганское бюро Report, в связи с обновлением газового регулятора в селе Багбанлар 2 сентября с 10:00 и до завершения работ будет приостановлено газоснабжение 854 абонентов данного населенного пункта.