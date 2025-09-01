    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin

    Sabah Biləsuvarda 900-ə yaxın abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    • 01 sentyabr, 2025
    • 10:22
    Sabah Biləsuvarda 900-ə yaxın abonentin qazı kəsiləcək

    Sabah Biləsuvar rayonunda 900-ə yaxın abonentin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, rayonun Bağbanlar kəndində yerləşən qaz tənzimləyicinin yenisi ilə əvəz edilməsi ilə əlaqədar olaraq sentyabrın 2-də saat 10:00-dan başlayaraq işlər başa çatana qədər həmin yaşayış məntəqəsində 854 abonentin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq. 

    Biləsuvar   qaz   fasilə   məhdudiyyət   SOCAR   Azəriqaz  
