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В Бельгии проходят протесты против деятельности компании TotalEnergies

В Бельгии проходят протесты против деятельности компании TotalEnergies В Бельгии в субботу начались акции против использования ископаемого топлива, в ходе которых сотни активистов пытаются блокировать объекты компании TotalEnergies.
Энергетика
8 октября 2022 г. 15:24
В Бельгии проходят протесты против деятельности компании TotalEnergies

В Бельгии в субботу начались акции против использования ископаемого топлива, в ходе которых сотни активистов пытаются блокировать объекты компании TotalEnergies.

Как передает Report, об этом сообщают организатор протестов - коалиция "Красный код" (CodeRouge).

"Акция началась, сейчас сотни граждан из коалиции "Красный код" направляются к объектам компании TotalEnergies. Наша акция гражданского неповиновения направлена на то, чтобы вытеснить ископаемое топливо", - говорится в сообщении организации в Twitter.

СМИ сообщают, что акции проходят в городе Льеж и населенном пункте Фелуи в Валлонском регионе.

"Граждане бьют тревогу из-за климатической, социальной и гуманитарной катастрофы, вызванной деятельностью таких компаний, как TotalEnergies", - сказала журналистам официальный представитель коалиции Клоэ Миколайчак.

По ее словам, эта компания получила огромную прибыль на фоне социального и экологического кризиса, когда семьи не знают, будут ли они в состоянии оплачиваться счета за энергию.

В частности, она указала, что компания планирует выплатить своим акционерам дополнительные дивиденды на общую сумму 2,6 млрд евро. "Энергетические компании, использующие углеводороды, должны финансировать трансформации, которые позволят нам уйти от ископаемого топлива", - сказала представитель организации.

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