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    В Баренцевом море заработала первая нефтяная платформа

    Самая северная в мире морская нефтяная платформа Голиаф находится в норвежских водах

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Впервые добыча нефти началась в Баренцевом море, которое омывает берега Норвегии и России со стороны Арктики, информирует Report со ссылкой на "Би-би-си".

    Самая северная в мире морская нефтяная платформа "Голиаф" находится в норвежских водах и была введена в эксплуатацию после года задержек и дополнительных согласований.

    Это совместный проект итальянской ENI и норвежской государственной нефтяной компании Statoil. Представитель итальянской компании назвал этот проект стратегически важным для обеих стран.

    Экологи давно выступают против бурения нефтяных скважин в Арктике из-за хрупкой экосистемы региона.

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