В Баренцевом море заработала первая нефтяная платформа

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Впервые добыча нефти началась в Баренцевом море, которое омывает берега Норвегии и России со стороны Арктики, информирует Report со ссылкой на "Би-би-си".

Самая северная в мире морская нефтяная платформа "Голиаф" находится в норвежских водах и была введена в эксплуатацию после года задержек и дополнительных согласований.

Это совместный проект итальянской ENI и норвежской государственной нефтяной компании Statoil. Представитель итальянской компании назвал этот проект стратегически важным для обеих стран.

Экологи давно выступают против бурения нефтяных скважин в Арктике из-за хрупкой экосистемы региона.