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В Баку установят плавучие солнечные панели на озере Беюкшор

В Баку установят плавучие солнечные панели на озере Беюкшор Правительство Азербайджана совместно с Азиатским банком развития приступило к реализации проекта по установке плавучих солнечных панелей на озере Беюкшор в Баку.
Энергетика
3 апреля 2023 г. 11:01
В Баку установят плавучие солнечные панели на озере Беюкшор

Правительство Азербайджана совместно с Азиатским банком развития приступило к реализации проекта по установке плавучих солнечных панелей на озере Беюкшор в Баку.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов.

По его словам, за счет реализации проекта планируется выработка 0,1 мВт электроэнергии.

"Плавучие солнечные панели обходятся дороже, чем наземные. Как правило, в таких проектах инвестор требует средства у государства. У нас тарифы на возобновляемую энергию не столь высокие, поэтому мы тестируем этот проект в качестве пилотного", - отметил замминистра.

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Версия на английском языке Floating solar panels to be installed on Lake Buyukshor in Baku
Версия на азербайджанском языке Bakıda Böyükşor gölü üzərində üzən günəş panelləri quraşdırılacaq

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