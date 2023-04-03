В Баку установят плавучие солнечные панели на озере Беюкшор

Правительство Азербайджана совместно с Азиатским банком развития приступило к реализации проекта по установке плавучих солнечных панелей на озере Беюкшор в Баку.

Правительство Азербайджана совместно с Азиатским банком развития приступило к реализации проекта по установке плавучих солнечных панелей на озере Беюкшор в Баку.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов.

По его словам, за счет реализации проекта планируется выработка 0,1 мВт электроэнергии.

"Плавучие солнечные панели обходятся дороже, чем наземные. Как правило, в таких проектах инвестор требует средства у государства. У нас тарифы на возобновляемую энергию не столь высокие, поэтому мы тестируем этот проект в качестве пилотного", - отметил замминистра.