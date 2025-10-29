Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В Баку создадут совместное предприятие нового энергокоридора из Центральной Азии

    Энергетика
    • 29 октября, 2025
    • 12:16
    В Баку создадут совместное предприятие нового энергокоридора из Центральной Азии

    Технико-экономическое обоснование (feasibility study) масштабного проекта интерконнектора, который объединит Каспийское море, Грузию, Черное море, Румынию и Венгрию, завершится до конца текущего года.

    Как передает Report, об этом заявил директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии Джавид Абдуллаев на XIII Международном Каспийском энергетическом форуме 2025 в Баку.

    По его словам, переговоры по проекту ведутся в интенсивном режиме, и первые результаты позволяют с оптимизмом смотреть в будущее.

    "После завершения текущего этапа мы сможем перейти к следующей фазе проекта. В частности, в ближайшее время будет завершен процесс создания совместного предприятия по реализации второго интерконнектора - энергетической линии, которая соединит Центральную Азию и Азербайджан по дну Каспийского моря. Штаб-квартира этой компании будет расположена в Баку", - подчеркнул он.

    Абдуллаев добавил, что Азиатский банк развития (АБР) и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций уже приняли решение о выделении финансирования на проведение аналитических и экспертных оценок проекта, технические задания по которым уже согласованы и утверждены.

    Он также сообщил, что активно продвигается другой стратегический проект - энергоинтерконнектор по маршруту Азербайджан–Грузия–Турция–Болгария, по которому достигнуты политические договоренности на высоком уровне.

    Кроме того, реализуется четвертый интерконнектор, который будет проходить через Нахчыван в Турцию и далее в Европу, обеспечивая экспорт "зеленой энергии".

    Джавид Абдуллаев интерконнектор Центральная Азия Азербайджан зеленая энергия
    Mərkəzi Asiyadan Azərbaycana gələcək yeni enerji xətti üçün birgə müəssisə Bakıda yerləşəcək

    Лента новостей