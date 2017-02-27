В Баку состоится международный нефтяной саммит

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Глобальное международное ценовое агентство Argus при поддержке генерального партнера – Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) проведет "Argus Международный нефтяной саммит в Азербайджане 2017". Как сообщили Report в Агентстве, саммит состоится 12-13 октября в Баку.

Саммит станет одним из ключевых событий в Каспийском регионе, который соберет на своей площадке топ-менеджеров крупнейших нефтяных, транспортных, торговых, нефтеперерабатывающих и нефтехимических компаний для анализа последних событий и перспектив их развития в ближайшем будущем.

"Страны Каспийского бассейна остаются ключевыми для нефтедобывающих, торговых и транспортных компаний, с учетом реализации новых крупных проектов в регионе и активного поиска новых направлений поставок", - сказали в Argus.

Участники саммита рассмотрят особенности развития логистических маршрутов для экспорта нефти и нефтепродуктов, нефтехимии, изменения на внутренних рынках стран Каспийского региона, изучат вопросы расширения и модернизации транспортной и нефтеперерабатывающей инфраструктуры, а также обсудят специфику взаимодействия с иранским рынком.

Ключевыми темами мероприятия станут перспективы развития Каспийско-Средиземноморского транспортного коридора, внутренний рынок нефти и нефтепродуктов Каспия, приоритетные направления экспорта нефти и нефтепродуктов из Азербайджана, транспортно-логистическая инфраструктура Каспийского региона, железнодорожные перевозки и тарифная политика, реалии и перспективы трубопроводных маршрутов Каспийского региона. Кроме того, в банковской сессии будет обсуждено финансирование операций с Ираном, особенности исламского финансирования, особенности своповых поставок сырья и нефтепродуктов в Иран.

Отметим, что Argus уже приступило к регистрации желающих принять участие в саммите (http://www.argus.ru/events/forthcoming-events/argus-petroleum-summit/home/).