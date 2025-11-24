Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    С 25 по 27 ноября в Баку пройдет Каспийская техническая конференция SPE – одно из ключевых отраслевых мероприятий региона, которое традиционно собирает экспертов, государственных представителей и технологических новаторов со всего Каспийского бассейна.

    Как сообщает Report, в этом году конференция проходит при поддержке принимающей организации SOCAR и объединена темой "Учимся на прошлом, обновляем настоящее, вдохновляем будущее".

    Участников ожидают дискуссии о цифровизации, внедрении искуственного интеллекта, повышении эффективности зрелых месторождений, а также о вопросах безопасности и устойчивых поставок – ключевых направлениях, определяющих развитие региональной энергетики.

    В программе – церемония открытия, вручение региональных наград SPE, две пленарные сессии высокого уровня и более двадцати тематических секций, где прозвучат как практические кейсы, так и аналитические доклады.

    Среди спикеров – представители крупнейших международных компаний и учебных центров.

    Параллельно будет работать технологическая выставка, где компании представят новые инструменты, инженерные решения и разработки, формирующие будущий облик отрасли. Особое место организаторы отводят молодым специалистам: Студенческий саммит даст возможность начинающим профессионалам найти наставников, обменяться идеями и получить представление о динамике современной энергетики.

    Общество инженеров-нефтяников - международная организация, объединяющая 132 000 специалистов из 146 стран. SPE развивает профессиональные стандарты, создает образовательные программы, поддерживает отраслевые сообщества и выступает в роли платформы для обмена знаниями. Офисы SPE работают в Калгари, Далласе, Дубае, Хьюстоне и Куала-Лумпуре.

