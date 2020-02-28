В Баку проходит VI заседание министров в рамках КС ЮГК - ОБНОВЛЕНО-3

28 февраля в Баку, в Центре Гейдара Алиева проходит VI заседание министров в рамках Консультативного совета (КС) Южного газового коридора.

Как сообщает Report, в заседании принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Азербайджан каждый раз проводит министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного газового коридора, а это является одним из ключевых факторов, подтверждающих ведущую роль нашей страны в проекте. В рамках проекта, состоящего из четырех сегментов – "Шахдениз – этап II", Южно-Кавказский трубопровод, газопроводы TANAP и TAP, в мае 2018 года в Сангачальском терминале состоялось официальное открытие Южного газового коридора. В июне того же года был сдан в эксплуатацию газопровод TANAP, а в прошлом году TANAP был доведен до границы Европы. Строительство ТАР – последнего сегмента этого проекта, который поддерживают международные финансовые структуры, США, Великобритания и Европейский Союз, продолжается. Южный газовый коридор протяженностью 3 500 км, общей стоимостью приблизительно 40 млрд долларов США, в котором принимают участие семь стран – Азербайджан, Турция, Грузия, Албания, Греция, Болгария и Италия, является стратегическим фактором энергетической безопасности Европы.

Вначале участники заседания сделали совместное фото.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов сказал, что КС Южного газового коридора все эти годы является форматом эффективного сотрудничества и вносит важный вклад в реализацию проекта.

Выступивший с речью на заседании президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Консультативный совет в последние годы вносит большой вклад в активизацию усилий и реализацию ЮГК. Глава государства отметил, что состав стран-членов Южного газового коридора объединяет общие цели. Президент Азербайджана, окинув взглядом пройденный проектом исторический путь, сказал, что на основе этого проекта был создан уникальный формат сотрудничества. Этот проект был инициирован Азербайджаном и поддержан соседями.

Отметив, что к Южному газовому коридору проявляется большой международный интерес, глава государства рассказал о значении сдачи в эксплуатацию основного сегмента проекта – TANAP, подчеркнул, что в настоящее время завершены 92 процента проекта ТАР.

Глава государства в своей речи рассказал о том, что в первые годы независимости наша страна столкнулась с трудностями, вспомнил о проделанной работе по добыче и экспорту нефтегазовых ресурсов Азербайджана. Он подчеркнул, что за эти годы Азербайджан стал надежной транзитной страной. Отметив, что нефтяные доходы расходуются на развитие страны, до сих пор было реализовано много инфраструктурных проектов и в этом направлении работы продолжаются, президент Ильхам Алиев рассказал об экономических возможностях Азербайджана и пожелал работе Совета успехов.

Затем выступил заместитель генерального директора Генерального директората по энергетике Европейской комиссии Клаус-Дитер Борхардт. Он подчеркнул, что Южный газовый коридор – достижение для Европейского Союза, этот проект усиливает энергетическую безопасность Европы. "Этот проект составная часть нашей стратегии диверсификации и новый источник", - добавил Клаус-Дитер Борхардт и выразил президенту Ильхаму Алиеву признательность за руководство проектом и плодотворное сотрудничество со странами-партнерами.

***12:34

В Баку проходит очередное заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

Как сообщает Report, глава государства выступил на нем с речью.

Затем на мероприятии выступил заместитель генерального директора Генерального директората по вопросам энергетики Европейской комиссии Клаус-Дитер Борхардт.

Заседание продолжилось панельной сессией.

*** 11:50

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принимает участие в заседании.

*** 11:05

В Баку проходит VI заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана, на мероприятии участвуют представители 13 стран.

По информации, на заседании присутствуют заместитель генерального директора Генерального директората по вопросам энергетики Европейской комиссии Клаус-Дитер Борхардт, заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, заместитель министра экономического развития Италии Алессандра Тодде, замминистра охраны окружающей среды, энергетики и климатических изменений Герассимос Томас, министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова.

США представляет советник заместителя государственного секретаря США по энергетической дипломатии Курт Доннелли, от Великобритании присутствует торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон.

В мероприятии также принимают участие министр горного дела и энергетики Сербии Александр Антич, заместитель директора департамента энергетики и климатической дипломатии Министерства иностранных дел и торговли Венгрии Феликс Молдован, помощник министра охраны окружающей среды и энергетики Хорватии Домагой Валиджич, глава Службы газа, нефти и лицензирования Агентства по регулированию энергетики Черногории Жарко Юранович, советник президента Туркменистана Яхшыгельды Какаев, заместитель министра экономики, энергетики и бизнеса Румынии Никулае Гаврилет.

Среди участников также компании BP, SGC, BOTAŞ, TPAO, TANAP, TAP, SNAM, Fluxys, ICGB AD, Transgaz, SNGN Romgaz SA, UNİPER Global, Bulgargaz EAD, SACE, Plinacro, и международные финансовые институты, в том числе Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.

После открытия и приветственных речей заседание продолжится в двух пленарных сессиях. На первой сессии будут представлены отчеты о проделанной работе по всем сегментам Южного газового коридора. На второй пленарной сессии под модераторством министра энергетики Пярвиза Шахбазова выступят представители государств-участников ЮГК и заинтересованных в проекте стран.

По итогам 6-го заседания планируется провести пресс-конференцию.

Напомним, что первое заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора состоялось 12 февраля 2015 года, второе – 29 февраля 2016 года, третье – 23 февраля 2017 года, четвертое - 15 февраля 2018 года, пятое – 20 февраля 2019 года.