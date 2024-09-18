В Баку проходит 12-й международный Caspian Energy Forum

В Баку стартовал 12-й международный Caspian Energy Forum, организованный Caspian Energy Club совместно с ЗАО Enermus.

В Баку стартовал 12-й международный Caspian Energy Forum, организованный Caspian Energy Club совместно с компанией Enermus.

Как передает Report, основными темами форума в этом году стали "30-летие "Контракта века" – обеспечение стабильного перехода между двумя эпохами", "Устойчивая транспортировка "зеленой" энергии Азербайджана в Европу", "Переход стран Среднего коридора к "зеленой" экономике" и "Зеленый Карабах".

Цель форума освещение процессов устойчивого развития в регионе, положительных результатов реформ в экономиках стран Среднего коридора, нацеленных на развитие концепции "зеленого мира", а также привлечение инвесторов к "зеленым" проектам в регионе, продвижение "зеленых" проектов, реализуемых в государственном и частном секторах.

В работе форуме принимают участие более 500 делегатов, включая руководителей государственных учреждений, транснациональных компаний, международных финансовых институтов, ведущих аналитических центров, инвестиционных компаний и рейтинговых агентств стран Каспийско-Черноморского и Балтийского регионов, а также аккредитованные в Азербайджане представители дипломатических и международных миссий.