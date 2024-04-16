В Баку построят ветряную электростанцию

Кабинет министров Азербайджана определил некоторые земельные участки на территории Гарадагского района Баку и Абшеронского района как территорию возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Кабинет министров Азербайджана определил некоторые земельные участки в Гарадагском районе Баку и Абшеронском районе как территорию возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, земельные участки в поселке Мушфигабад Гарадагского района города Баку и Абшеронском районе общей площадью 34,5 га определены как территория ВИЭ с целью строительства ветряной электростанции установленной мощностью 240 МВт.