О нас

В Баку построят ветряную электростанцию

В Баку построят ветряную электростанцию Кабинет министров Азербайджана определил некоторые земельные участки на территории Гарадагского района Баку и Абшеронского района как территорию возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Энергетика
16 апреля 2024 г. 19:01
В Баку построят ветряную электростанцию

Кабинет министров Азербайджана определил некоторые земельные участки в Гарадагском районе Баку и Абшеронском районе как территорию возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, земельные участки в поселке Мушфигабад Гарадагского района города Баку и Абшеронском районе общей площадью 34,5 га определены как территория ВИЭ с целью строительства ветряной электростанции установленной мощностью 240 МВт.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке New wind power plant to be built in Baku
Версия на азербайджанском языке Bakıda külək elektrik stansiyası tikiləcək

Самое важное

Президент Таджикистана совершит визит в Азербайджан
Президент Таджикистана совершит визит в Азербайджан
12 апреля 2024 г. 19:32
В Агдаме два человека подорвались на мине
ФотоВ Агдаме два человека подорвались на мине
12 апреля 2024 г. 15:16
Гянджа станет спортивной столицей СНГ
Гянджа станет спортивной столицей СНГ
12 апреля 2024 г. 14:40
Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю праздника Рамазан
Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю праздника Рамазан
9 апреля 2024 г. 21:09
Шахбаз Шариф поздравил президента Ильхама Алиева
Шахбаз Шариф поздравил президента Ильхама Алиева
9 апреля 2024 г. 20:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi