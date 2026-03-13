Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    В Баку обсуждено сотрудничество с Бельгией в сфере "зеленой" энергетики

    Энергетика
    • 13 марта, 2026
    • 17:08
    В Баку обсуждено сотрудничество с Бельгией в сфере зеленой энергетики

    Министр энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова обсудил с бельгийской делегацией сотрудничество в области возобновляемой энергетики и экспорта электроэнергии.

    Как сообщили Report в Министерстве энергетики, в состав делегации вошел бывший премьер Бельгии Ив Летерм и представители компании W-Kracht, специализирующейся на развитии проектов наземной ветроэнергетики.

    "Стороны обсудили реализацию проектов возобновляемой энергетики в Азербайджане и перспективы экспорта электроэнергии", - говорится в информации ведомства.

    Отмечено, что в стране реализуются 11 проектов строительства электростанций на базе ветровой и солнечной энергии, а также проводится анализ возможностей подключения новых генерирующих мощностей к энергосистеме.

    Кроме того, была представлена информация о планах создания дата-центров, которые увеличат спрос на электроэнергию, и о проектах инфраструктуры для ее экспорта в Европу. В частности, рассматривается возможность создания электрического соединения с Восточной Европой к 2032 году (Black Sea Energy - ред.).

    Стороны договорились продолжить диалог по развитию сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики.

