В Баку обсудили бизнес-модель и инвествозможности Зеленого энергетического коридора

В Баку в рамках форума "Зеленый энергетический коридор: от технико-экономического обоснования к реализации" состоялась панельная дискуссия, посвященная бизнес-модели проекта и инвестиционным возможностям.

Как сообщили Report в Министерстве энергетики, модератором сессии выступил директор по глобальным рынкам и развитию бизнеса итальянской компании CESI Consulting Андреа Меола.

В мероприятии приняли участие генеральный директор SOCAR Green Эльмир Мусаев, исполнительный директор проекта Xlinks Джеймс Хамфри, управляющий директор Zhero Мишель Вадора и региональный менеджер AFRY-DNV Global Мухаммед Атиф.

В ходе сессии состоялся обмен мнениями о предлагаемой коммерческой модели "Зеленого энергетического коридора", структуре управления проектом, механизмах собственности и участия, дорожной карте развития, а также возможностях участия стратегических инвесторов в капитале.

В ходе обсуждений основное внимание уделено роли частного сектора в реализации крупномасштабных проектов энергетической инфраструктуры, повышению инвестиционной привлекательности и обеспечению долгосрочной коммерческой устойчивости.