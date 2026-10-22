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    В Баку обсудили бизнес-модель и инвествозможности Зеленого энергетического коридора

    Энергетика
    • 22 октября, 2026
    • 12:36
    В Баку обсудили бизнес-модель и инвествозможности Зеленого энергетического коридора

    В Баку в рамках форума "Зеленый энергетический коридор: от технико-экономического обоснования к реализации" состоялась панельная дискуссия, посвященная бизнес-модели проекта и инвестиционным возможностям.

    Как сообщили Report в Министерстве энергетики, модератором сессии выступил директор по глобальным рынкам и развитию бизнеса итальянской компании CESI Consulting Андреа Меола.

    В мероприятии приняли участие генеральный директор SOCAR Green Эльмир Мусаев, исполнительный директор проекта Xlinks Джеймс Хамфри, управляющий директор Zhero Мишель Вадора и региональный менеджер AFRY-DNV Global Мухаммед Атиф.

    В ходе сессии состоялся обмен мнениями о предлагаемой коммерческой модели "Зеленого энергетического коридора", структуре управления проектом, механизмах собственности и участия, дорожной карте развития, а также возможностях участия стратегических инвесторов в капитале.

    В ходе обсуждений основное внимание уделено роли частного сектора в реализации крупномасштабных проектов энергетической инфраструктуры, повышению инвестиционной привлекательности и обеспечению долгосрочной коммерческой устойчивости.

    В Баку обсудили бизнес-модель и инвествозможности Зеленого энергетического коридора
    В Баку обсудили бизнес-модель и инвествозможности Зеленого энергетического коридора
    В Баку обсудили бизнес-модель и инвествозможности Зеленого энергетического коридора

    Зеленый энергетический коридор Министерство энергетики Азербайджана Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR)
    Фото
    Bakıda "Yaşıl Enerji Dəhlizi"nin biznes modeli və investisiya imkanları müzakirə olunub
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    Business model, investment opportunities for Green Energy Corridor discussed in Baku
    44 filmi
    44 filmi

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