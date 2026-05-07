В Баку на улице Рашида Бейбутова будут проводиться ремонтные работы
Энергетика
- 07 мая, 2026
- 10:02
В Баку на участке улицы Рашида Бейбутова от улицы Сахиба Зейналова до улицы Аббасгулу Аги Бакиханова будут проводиться ремонтные работы.
Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.
В связи с этим с 22:00 8 мая до 23:00 9 мая движение транспорта на указанном участке будет полностью ограничено.
Агентство просит водителей отнестись с пониманием к проводимым работам, заранее планировать маршруты движения и пользоваться альтернативными дорогами.
