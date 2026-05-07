    Bakının Rəşid Behbudov küçəsində təmir işləri aparılacaq

    • 07 may, 2026
    • 09:49
    Bakının Rəşid Behbudov küçəsində təmir işləri aparılacaq

    Bakının Rəşid Behbudov küçəsinin Sahib Zeynalov küçəsindən Abbasqulu ağa Bakıxanov küçəsinə qədər olan hissəsində təmir işləri aparılacaq.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bununla əlaqədar olaraq, sabah saat 22:00-dan mayın 9-u saat 23:00-a qədər qeyd olunan ərazidə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq.

    Agentlik sürücülərdən aparılan işlərə anlayışla yanaşmaları, əvvəlcədən hərəkət istiqamətlərini planlaşdırmaları və alternativ yollardan istifadə etmələrini xahiş edib.

    Rəşid Behbudov küçəsi Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi (AAYDA) Sahib Zeynalov küçəsi Təmir işləri
    В Баку на улице Рашида Бейбутова будут проводиться ремонтные работы

