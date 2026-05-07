Bakının Rəşid Behbudov küçəsində təmir işləri aparılacaq
İnfrastruktur
- 07 may, 2026
- 09:49
Bakının Rəşid Behbudov küçəsinin Sahib Zeynalov küçəsindən Abbasqulu ağa Bakıxanov küçəsinə qədər olan hissəsində təmir işləri aparılacaq.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, bununla əlaqədar olaraq, sabah saat 22:00-dan mayın 9-u saat 23:00-a qədər qeyd olunan ərazidə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq.
Agentlik sürücülərdən aparılan işlərə anlayışla yanaşmaları, əvvəlcədən hərəkət istiqamətlərini planlaşdırmaları və alternativ yollardan istifadə etmələrini xahiş edib.
Son xəbərlər
11:51
Bakı metrosunun iş rejimində dəyişiklik ediləcəkİnfrastruktur
11:47
Tokayev: Qazaxıstanın müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi birinci dərəcəli vəzifəmizdirRegion
11:47
Dünya Seriyası: "Neftçi"nin 3x3 basketbol komandası ilk oyunda qələbə qazanıbKomanda
11:38
Sarayda avtomobil partlayıb, xəsarət alan varHadisə
11:37
Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 4 %-ə yaxın artıbBiznes
11:35
Nazir: Təhsil yalnız bilik vermək deyil, həm də yetişən nəslin dünyagörüşünü formalaşdırmaqdırElm və təhsil
11:32
SPORT TV-dən "Bavariya" - PSJ oyununun yayımına reaksiya - Açıq yayım hüquqları bizdə deyilİdman
11:29
Turqay Hüseynov: Bugünkü imtahanda iştirakçı sayı bir il ərzində hazırlanan hüquqşünasların sayına yaxındırDaxili siyasət
11:23