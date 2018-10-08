В Баку доставлено новое оборудование для НПЗ

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Крупное оборудование доставлено в Баку в рамках проекта реконструкции и модернизации Бакинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

Как сообщает Report со ссылкой на трест "Нефтгазтикинти" SOCAR, в принадлежащем тресту порту осуществлены прием и погрузка оборудования длиной около 40 метров, доставленного в Баку на судне Linda.

Отметим, что проект реконструкции и модернизации БНПЗ реализуется с 2015 года.

Реконструкция будет проводиться в три этапа:

Первый этап предусматривает строительство новой битумной установки, других установок общего заводского хозяйства, а также пункта заправки сжиженным газом;

На втором этапе до конца 2020 года будет построена установка для производства дизеля в соответствии со стандартом "Евро-5";

Последний этап включает строительство к 2021 году новых и реконструкцию старых установок по производству бензина Ai-92/95/98, соответствующего стандартам качества "Евро-5".

Ожидается, что новая битумная установка будет введена в эксплуатацию в этом году.