 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку доставлено новое оборудование для НПЗ

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Крупное оборудование доставлено в Баку в рамках проекта реконструкции и модернизации Бакинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

    Как сообщает Report со ссылкой на трест "Нефтгазтикинти" SOCAR, в принадлежащем тресту порту осуществлены прием и погрузка оборудования длиной около 40 метров, доставленного в Баку на судне Linda.

    Отметим, что проект реконструкции и модернизации БНПЗ реализуется с 2015 года.

    Реконструкция будет проводиться в три этапа:

    Первый этап предусматривает строительство новой битумной установки, других установок общего заводского хозяйства, а также пункта заправки сжиженным газом;

    На втором этапе до конца 2020 года будет построена установка для производства дизеля в соответствии со стандартом "Евро-5";

    Последний этап включает строительство к 2021 году новых и реконструкцию старых установок по производству бензина Ai-92/95/98, соответствующего стандартам качества "Евро-5".

    Ожидается, что новая битумная установка будет введена в эксплуатацию в этом году.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi