В Баку доставлено новое оборудование для НПЗ

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Крупное оборудование доставлено в Баку в рамках проекта реконструкции и модернизации Бакинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).
Как сообщает Report со ссылкой на трест "Нефтгазтикинти" SOCAR, в принадлежащем тресту порту осуществлены прием и погрузка оборудования длиной около 40 метров, доставленного в Баку на судне Linda.
Отметим, что проект реконструкции и модернизации БНПЗ реализуется с 2015 года.
Реконструкция будет проводиться в три этапа:
Первый этап предусматривает строительство новой битумной установки, других установок общего заводского хозяйства, а также пункта заправки сжиженным газом;
На втором этапе до конца 2020 года будет построена установка для производства дизеля в соответствии со стандартом "Евро-5";
Последний этап включает строительство к 2021 году новых и реконструкцию старых установок по производству бензина Ai-92/95/98, соответствующего стандартам качества "Евро-5".
Ожидается, что новая битумная установка будет введена в эксплуатацию в этом году.
Günel AbbasovaАвтор новости