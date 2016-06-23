​В "Азнефть" обсуждена рабочая программа на 2017 год

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ В Производственном объединении (ПО) "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) прошло заседание, посвященное рабочей программе на 2017 год. Об этом сообщили Report в пресс-службе SOCAR.

Заместитель генерального директора ПО, главный геолог Адалят Эминов дал информацию о мероприятиях, касающихся фонда недействующих скважин, шагах по предотвращению спада добычи, разведывательных работах на 2017 год.

А.Эминов отметил, что к концу текущего года завершатся разведывательные работы на структуре "Гошадаш" и в случае положительных результатов начнутся бурильные работы. В то же время в следующем году планируется расширение сейсморазведывательных работ на месторождении "Булла-Дениз".

На заседании также выступили первый заместитель гендиректора, главный инженер Баламирза Агарагимов, заместители гендиректора Рустам Зейналов, Алимуса Гулиев, Намиг Асланов, Джалаир Самедов, начальник Управления экономики и учета Мардан Ализаде и др. Выступления касались работ по стабилизации добычи, выполнения поставленных задач, новых технологий, вложений капитала, работ по снабжению и строительству.

Отмечено, что в 2017 году планируется бурение 88 новых скважин, завершение бурильных работ на 89 скважинах, ввод в эксплуатацию 45 новых объектов.

В завершение заседания гендиректор ПО Дашгын Искендеров дал соответствующие поручения и рекомендации.