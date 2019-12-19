В Азербайджане выработано вдвое больше ветровой энергии

В январе-ноябре в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром в Азербайджане выработано продукции и оказано услуг в объеме 1 772,0 млн манатов, что на 2,6% больше аналогичного показателя прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, производство в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов увеличилось на 5,9% - до 298,4 млн манатов.

За указанный период общее производство электроэнергии в стране составило 21 176,9 млн кВт/часов, что на 4,57% превышает прошлогодний показатель.

Производство на гидроэлектростанциях сократилось на 10,3% - до 1 464,5 млн кВт/часов, на тепловых электростанциях увеличилось на 5,6% - до 1 9571,7млн кВт/часов.

За 11 месяцев выработано 100 млн кВт/часов ветровой энергии, что в 2 раза больше показателя за январь-ноябрь 2018 года.

За этот период выработка солнечной энергии в стране повысилась на 9,4% и составила 40,7 млн кВт/час.