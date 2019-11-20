В Азербайджане выработано вдвое больше ветровой энергии

В январе-октябре в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром в Азербайджане выработано продукции и оказано услуг в объеме 1 606,3 млн манатов, что на 2,4% больше аналогичного показателя прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, производство в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов увеличилось на 6,4% - до 272,8 млн манатов.

За указанный период общее производство электроэнергии в стране составило 19 913,7 млн кВт/часов, что на 4,7% превышает прошлогодний показатель.

Производство на гидроэлектростанциях сократилось на 9,6% - до 1 381,9 млн кВт/часов, на тепловых электростанциях увеличилось на 6,1% - до 17 798,8 млн кВт/часов.

За 10 месяцев выработано 92,4 млн кВт/часов ветровой энергии, что в 2,2 раза больше показателя за январь-октябрь 2018 года.

За этот период выработка солнечной энергии в стране повысилась на 7,7% и составила 37,8 млн кВт/час.