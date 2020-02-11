В Азербайджане суточная добыча нефти составила 769 тыс. баррелей

Ежесуточная добыча нефти в Азербайджане в январе составила 769 тыс. баррелей, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики страны.

Из общего объема 678 тыс. баррелей пришлось на сырую нефть, 91 тыс. баррелей – на конденсат.

Экспортировано 540 тыс. баррелей сырой нефти, 87 тыс. баррелей конденсата и 22,3 тыс. баррелей нефтепродуктов в сутки.

Министерство энергетики представило данные о ежесуточной нефтедобыче в январе совместной технической комиссии Мониторингового комитета ОПЕК.

На VII совещании министров государств-членов ОПЕК и стран вне картеля, прошедшем в Вене 6 декабря 2019 года, достигнута договоренность о сокращении добычи нефти дополнительно на 500 тыс. баррелей в сутки. Азербайджан взял обязательства по сокращению ежесуточной добычи на 27 тыс. баррелей. С января 2020 года Азербайджан должен поддерживать объем добычи на уровне 769 тыс. баррелей в сутки.