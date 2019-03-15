В Азербайджане значительно выросла добыча товарного газа

В январе-феврале 2019 года в Азербайджане было добыто 6 371,9 тысяч тонн нефти (включая газовый конденсат).

Как передает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, 6 363,9 тысяч тонн из этого объема пришлось на товарную нефть.

Отмечается, что уровень добычи остался неизменным по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период было добыто 5 952,8 миллионов кубометров природного газа, что на 25,9 процента больше аналогичного периода 2018 года. Из этого объема 3,907 миллиарда кубометров пришлось на товарный газ. Добыча товарного газа за отчетный период выросла на 34,3 процента.